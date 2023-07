Avellino, la presidente di Coldiretti Giovani, Veronica Barbati, riceve il premio “Amico del consumatore” 2023

Per l'impegno verso l'agricoltura sostenibile. Il 12 Luglio la premiazione a Roma

Veronica Barbati, Presidente nazionale Coldiretti Giovani Impresa, giovane imprenditrice agricola di Avellino e titolare dell’Agriturismo Barbati situato a Roccabascerana, riceverà il prossimo 12 luglio a Roma il premio “Amico del consumatore” 2023, un riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna a quei soggetti del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e della società civile che, nell’ultimo anno, si sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti dei cittadini e in favore della collettività.

In particolare Veronica Barbati sarà premiata “per l’impegno costante per promuovere l’agricoltura sostenibile, la tutela del territorio e delle tradizioni agricole locali, contribuendo così alla conservazione della biodiversità e alla salvaguardia delle risorse naturali. Ha promosso l’accesso dei giovani agricoltori alle risorse e alle opportunità necessarie per avviare e sviluppare le loro attività, sostenendo la necessità di garantire loro un reddito dignitoso. Attraverso la sua leadership, ha ispirato e motivato una nuova generazione di agricoltori, incoraggiandoli a svolgere un ruolo attivo nel settore agricolo.”.

Una targa sarà consegnata a Veronica Barbati mercoledì 12 luglio a Roma nel corso dell’evento organizzato presso la splendida cornice di Palazzo Rospigliosi (via XXIV Maggio, n. 43).