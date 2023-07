Miss Lusso 2023. Selezionate le nuove “reginette” nella tappa di Auletta

L’evento si è svolto nella bellissima location del “The mode”

Auletta (SA) - L’evento dedicato alla bellezza e all’eleganza campana si è svolto nella giornata di giovedì 29 giugno nella splendida location del “The mode” di Auletta. Il proprietario del concorso Dario Marena – con l’aiuto del rappresentante regionale, Francesco Parisi, e del responsabile marketing Gabriele Curcio e di tutto il suo staff (Terry’s Hairstylist, Giuseppe Carrano, Marharyta Baranovska, Gheorghiu Marinela, Evy Decors,, Cher Ludovic, Sandro Cery) – ha sentito l’esigenza di dare voce alla bellezza vera delle donne, facendo sfilare le partecipanti con abiti a tema colorati.

A seconda delle categorie, a sedere sullo scranno più alto i seguenti vincitori e vincitrici:

PRIMO POSTO MISS LUSSO: Federica Buccino (19 anni)

PRIMO POSTO MISS JUNIOR LUSSO: K. Pagani (14 anni);

PRIMO POSTO OVER LUSSO: Speranza Napoli (54 anni);

PRIMO POSTO MISS JUNIOR fascia irpinia24.it : E. Petina (13 anni)

PRIMO POSTO MISS JUNIOR LUSSO: D. Roccadaspide (14 anni)

PRIMO POSTO BABY LUSSO EX EQUO : L. Potenza (6 anni), R. Potenza (5 anni), M. Potenza (9 anni), F. SALERNO (9 anni).

“Ho partecipato a una delle tappe di Miss Lusso il Fascino della Bellezza nello scorso anno. La mia impressione è stata sin da subito – afferma la nuova conduttrice del concorso Cher Ludovic – che fosse un concorso diverso dagli altri e che mi avrebbe permesso di realizzare uno dei miei piccoli sogni. Il Patron Dario Marena mi ha permesso di condurre la prima tappa del tour 2023. Questa esperienza mi ha permesso di mettermi in gioco in modo da accrescere le mie competenze”

Copiosa la giuria, composta dal Presidente “Evy Decors”, Alberto Casciano, critico d’arte e di moda, Anna Di Domenico, responsabile moda, Giuseppe Marmo responsabile Marketing on-line, Bettino critico di moda, Baranovska & Gheorghiu make-Up, e infine l’imprenditore Tonino Cerrone in qualità di critico per lo style e make up, oltre a giornalisti, istituzioni locali e rappresentanti del commercio.

L’evento è stato sponsorizzato da:

The Mode risto-pub-bar, l.go Braida pineta, Auletta (SA);

Tessuti Tiziana ditta individuale di Carmela Magliacano, via Difesa Maddalena inferirore, 39 svincolo autostrada, Campagna (SA);

Creations Pikkatosa, via nazionale, Caserta (CE);

Artisti di strada web TV di Dario Marena;

Viaggiointornoalmondofilm di Dario Marena;

A.S.D. Il Ritrovo, via Ponte, Galdo (SA);

Gabriele Curcio tipografo, Sicignano degli Alburno i (SA);

DJ Anonymous;

Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro, editore del quotidiano on line irpinia24.it, via P. Greco, 6, Avellino(AV);

Gheorghiu & Baranovska estetiste make-up, Potenza (PZ).

E’ possibile partecipare alle prossime tappe del tour Miss Lusso il Fascino della Bellezza contattando i seguenti numeri di telefono: +39.349.65.42.950, +39.346.62.70.513, +39.392.80.72.449 e scrivendo alle seguenti email: misslusso84@gmail.com, artistidistradawebtv@gmail.com

Si riorda che le categorie sono: baby, Miss Junior, Miss, Over, Mister e Coppie.

L’ingresso è libero e non è richiesto alcun contributo.

di

Dario MARENA