Confindustria, Connext e SEI Ventures presentano il nuovo bando della Regione “CAMPANIA STARTUP 2023

Si terrà giovedì, 22 giugno 2023, alle ore 17:30, presso la sede di Confindustria Avellino (Via Palatucci 20/a), un incontro di approfondimento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino, in partnership con SEI Ventures e Connext, i quali metteranno a disposizione il proprio patrimonio di competenze per informare i giovani imprenditori associati, circa le opportunità e le specifiche del bando “Campania Startup 2023”, nonché sulle modalità di presentazione dei progetti.