Il convegno si svolgerà nei giorni 15 e 16 giugno

I ministri delle finanze della zona euro e dell’UE saranno oggi e domani a Lussemburgo per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN.

Oggi il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni rappresentano la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo che inizia questo pomeriggio alle ore 16.30. L’Eurogruppo farà il punto del progetto sull’euro digitale, basandosi sui contributi della Commissione europea e della Banca centrale europea (BCE). Inoltre, il presidente dell’Eurogruppo presenterà il programma di lavoro per il periodo fino a marzo 2024 e i ministri discuteranno della sorveglianza post-programma per la Grecia, Cipro, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna. Anche il Fondo monetario internazionale (FMI) parteciperà alle discussioni e presenterà i principali messaggi della sua missione nella zona euro. Successivamente, in formato “a 27”, l’FMI, la BCE e la Commissione presenteranno le proprie rispettive opinioni sui risultati dei mercati europei dei capitali. Il commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa successiva alla riunione.

Domani, a partire dalle ore 10.30, i ministri dell’Economia e delle finanze dell’UE si uniranno ai colleghi della zona euro per il Consiglio ECOFIN. Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni rappresenteranno la Commissione alla riunione. I ministri terranno un dibattito su questioni chiave riguardanti le proposte legislative della Commissione del dicembre 2022 in materia di imposta sul valore aggiunto. Inoltre i ministri si adopereranno per approvare raccomandazioni e pareri sui programmi nazionali aggiornati di riforma e stabilità o sui programmi di convergenza per il 2023, nel contesto del semestre europeo. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sulla proposta di riforma del quadro di governance economica, lavoreranno per approvare la modifica del piano per la ripresa e la resilienza dell’Estonia e faranno il punto sulle conseguenze economiche e finanziarie dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Infine, il Consiglio fornirà orientamenti per la preparazione delle prossime riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20; dal canto suo, la presidenza svedese presenterà lo stato di avanzamento delle proposte legislative nel settore dei servizi finanziari. Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa che si terrà al termine della riunione.