Il “Cimarosa” riceve dagli eredi le composizioni del M°Cesa

Presentata anche la nuova edizione della Festa della Musica

Oggi, presso la Biblioteca del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, si è tenuta una Conferenza stampa sull’avvenuta donazione al Conservatorio, da parte degli eredi del Maestro Mario Cesa, delle sue composizioni e sulla Mostra “Degno di Nota – Omaggio a Mario Cesa”: «E’ una donazione che attesta la presenza sul territorio, nel secolo scorso, di un compositore che ha fatto strada, che ci ha dato la possibilità di farci conoscere fuori da questa città e che era un docente del Conservatorio» – ha affermato Maria Gabriella Della Sala, direttore del Conservatorio “Domenico Cimarosa”.

Inoltre, ha avuto luogo la Presentazione della Festa della Musica 2023: «Abbiamo pensato di festeggiare le due cose con la musica, infatti, non c’è modo migliore. Il 19, 20 e 21 giugno si terrà la Festa della Musica con la presenza di numerosi generi musicali, da quelli antichi ai contemporanei. Le performance si terranno in diverse zone della città, in modo da poterla valorizzare» – ha aggiunto Della Sala.

Di seguito il programma completo:

– 19 giugno 2023

Ore 15.00/20.00 – Chiesa sconsacrata della SS Annunziata, via dei Sette Dolori, Maratona pianistica e musica da Camera;

Ore 19.00 – Cripta del Duomo, Orchestra a plettro;

Ore 20.00 – Duomo, Orchestra d’archi e Coro;

Ore 21.00 – Corte Camera di Commercio, Ensemble di ottoni.

– 20 giugno 2023

Ore 16.00/20.00 – Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale S.Tommaso-F. Tedesco, Piazza L. Sturzo 52/53, Maratona pianistica e musica da Camera;

Ore 19.00/23.00 – Piazzetta Biagio Agnes, Ensemble jazz;

Ore 19.30 – Prefettura, Ensemble di fisarmoniche;

Ore 20.00 – Prefettura, Orchestra di sax.

– 21 giugno 2023

Ore 11.00 – Carcere di Bellizzi, Musica pop e jazz;

Ore 17.00/21.00 – Palazzo della Cultura, Corso Europa, Maratona pianistica e musica da Camera;

Ore 17.00/21.00 – Museo Irpino, Complesso Monumentale ex carcere borbonico, Piazza Alfredo De Marsico, Musica da Camera e musica elettronica;

Ore 20.30 – C.so Vittorio Emanuele, Chiesa del Rosario, Ensemble di percussioni;

Ore 21.30 – C.so Vittorio Emanuele, Chiesa del Rosario, Concerto Orchestra di fiati.