Denunciato dai Carabinieri

Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In tale contesto, ieri notte, a Mercogliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un SUV con a bordo due uomini.

Si tratta di due 29enni della provincia di Napoli, già noti alle Forze dell’Ordine in particolare per reati contro il patrimonio, fermati mentre si aggiravano con fare sospetto in pieno centro.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Il conducente del veicolo, risultato privo di patente, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Per lui la guida senza patente (la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato) ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio.

Il SUV è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre, attesa l’ingiustificata presenza in quel Comune, per entrambi i soggetti è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.