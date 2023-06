13 Giugno ore 18



Un sit-in per Giulia e Thiago e per tutte le donne violate ed uccise.

Il Comune di Avellino scende in strada per onorare la memoria di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, per dire basta a ogni forma di violenza di genere.

Alle 18, in piazza della Libertà, si terrà una manifestazione promossa dal Comune e dalla Provincia di Avellino ed organizzata dai coordinamenti delle donne e delle politiche di genere dei sindacati confederali, dalle associazioni, dai centri anti violenza irpini e dai comitati, per manifestare vicinanza alla famiglia di Giulia e a tutte le donne colpite dalla violenza maschile e chiedere al Governo la costituzione della Consulta Nazionale sui femminicidi.