De Prisco: "Non esiste una vita che è superiore alle altre"

Questa mattina, in via padre Paolo Manna, nei pressi della CGIL di Avellino è stata inaugurata la Panchina Rainbow, in memoria di Carmela De Prisco, giovane donna membro alla comunità LGBT+, scomparsa prematuramente nel luglio del 2020.

L’iniziativa, promossa dalla CGIL Avellino, ANPI-Avellino e Apple Pie Lgbt+ Avellino Associazione Aderente Arcigay, ha ottenuto anche il patrocinato dal Comune di Avellino, già coinvolto nella precedente inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne: «Mi fa piacere immaginare che sia uno spazio civico e civile» – ha esordito Franco Fiordellisi, segretario generale della CGIL di Avellino – «Già abbiamo inaugurato la Panchina Rossa grazie al contributo della CGIL, del Comune, degli Assessori e del Sindaco che hanno dato l’okay per organizzare uno spazio, che per quanto piccolo, sia emblematico di come dobbiamo sempre tenere alta la guardia sui diritti. La CGIL per altro è un’organizzazione generale sui diritti valoriali e collettivi ma che non perde di vista anche i valori individuali, perché l’uno supporta l’altro» – ha ribadito Fiordellisi.

Presente all’inaugurazione anche Michele De Prisco, fratello di Carmela, il quale ha ricordato con affetto sua sorella: «Amo pensare che la scritta con cui questa panchina sarà dedicata a mia sorella, “Il coraggio di essere felici”, è stato uno dei “life motive” di mia sorella. Lei ha fatto coming out a 12 anni e ha insegnato, con la sua capacità di amare tutti indistintamente, sia gli esseri umani che gli animali. Aveva una passione per tutto ciò che viveva» – ha dichiarato De Prisco – «Aveva la capacità di farsi voler bene da tutti, proprio perché lei amava tutti e non escludeva nessuno» – ha continuato De Prisco, sottolineando l’importanza del principio di eguaglianza che ci accomuna tutti: «Non esiste una vita che è superiore alle altre. Tutti gli esseri umani vanno rispettati e tutti quanti noi siamo indispensabili per la creazione di questo mondo» – ha concluso.

L’inaugurazione di questa panchina è l’ennesimo gesto di questa Amministrazione, che mira a fondare una città più aperta e inclusiva, nel rispetto dei diritti di ogni singolo cittadino: «E’ un gesto simbolico per dire che tutti abbiamo gli stessi diritti indipendentemente dal nostro orientamento sessuale o dall’identità di genere» – ha dichiarato l’assessore Mazza» – «Ognuno deve sentirsi libero di esprimere la propria essenza indipendentemente da quello che la società si aspetta da noi. Dobbiamo ricordare quello che la nostra Carta Costituzionale afferma, richiamando i principi di libertà, democrazia, ma anche rispetto dei diritti di ogni persona. L’obiettivo di questa Amministrazione è che, anche attraverso questa campagna di sensibilizzazione, possa consegnare una città più accogliente ed inclusiva» – ha concluso Mazza.