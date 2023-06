Una storia a lieto fine

“Una storia a lieto fine e quella che è successa in una zona periferica di Avellino.

Di fatto, nel pomeriggio di oggi il signor G.G., mentre passeggiava per una stradina che collega Monteforte Irpino ad Avellino, sentiva un febrile miagolio provenire da un’ auto in sosta. Il Signor G.G. da subito si attivava per capire questo miagolio sempre più debole da dove proveniva. Di lì a poco transitava una pattuglia della Gadit Avellino impegnata in un servizio di vigilanza ambientale anti abbandono di rifiuti. Il passante chiamava a sé l attenzione delle Guardie Zoofile.

Fermato il veicolo di servizio le Guardie zoofile prendevano subito contatti con il Signor G., lo stesso spiegava che sentiva un debole miagolio provenire da un auto in sosta e molto probabilmente era un gattino incastratosi o ferito nel motore. Da un giro intorno al veicolo si vedeva scritto su un foglio un numero di telefono; le Guardie Zoofile della Gadit, come attenti investigatori e coadiuvati in tale operazione dal Presidente Provinciale A.P., contattavo l’utenza telefonica spiegando per brevi passi l’accaduto e riuscivano ad avere il numero di telefono del padrone del veicolo, che contattato si portava sul posto in pochi minuti ed apriva il cofano motore.

Lì un piccolo gattino incastrato in una parte meccanica del veicolo. I volontari della Gadit, aiutati dal signor G. con non poca difficoltà, cercavano di estrarre il gattino dalla macchina, dopo vari tentativi ci riuscivano ed insieme provvedevano a trasportare il gattino in centro veterinario per le cure del caso.

Un’altra operazione ben riuscita dalla Guardie Zoofile della Gadit Avellino, un ottimo connubio di organizzazione tra mezzi ed uomini.

IL Presidente Gadit Avellino ringrazia i suoi volontari , e in special modo il passante che con la sua attenzione nell’aver udito il lento miagolio ha salvato da morte sicura questo gattino indifeso”.