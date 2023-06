Si terrà mercoledì 7 giugno 2023

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Campania ha svolto uno studio ed una ricerca con la collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio, realizzando un Rapporto sulle Aree Interne, con un focus particolare su Irpinia e Sannio, presentato il 30 gennaio u.s. a Napoli. Proprio partendo da tale Rapporto, Confindustria Campania ha avviato una interlocuzione con la Commissione Aree Interne della Regione Campania, dando vita ad un protocollo con l’intento di approfondire il confronto e riaccendere l’attenzione sulle esigenze delle nostre aree interne, attraverso l’organizzazione di un ciclo di audizioni.

Pertanto nell’ambito di tale iniziativa, unitamente a Confindustria Avellino è stata organizzata per Mercoledì 7 Giugno 2023 alle ore 16, presso la sede di Confindustria Avellino (Via Palatucci 20/a), un’audizione con la Commissione Aree Interne della Regione Campania, coordinata dal Presidente Michele Cammarano. Obiettivo dell’Audizione è quello di ascoltare le Istituzioni, gli amministratori locali, le parti sociali, ma soprattutto gli imprenditori sulle principali criticità che limitano lo sviluppo del nostro territorio e nel contempo raccogliere proposte e suggerimenti da sottoporre ai massimi vertici istituzionali regionali. E’ la prima volta che si tiene un confronto direttamente sul territorio con l’intento di dare voce agli imprenditori ed agli esponenti delle comunità locali. Come si rileva dall’allegato programma dell’evento, la fase di audizione sarà preceduta dalla presentazione del Rapporto sulle Aree Interne.