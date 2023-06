Ad Avellino Letteraria, il ricordo di Felice Mariani

Sabato 10 giugno presso Villa Amendola

E’ dedicato al ricordo del dottore Felice Mariani, il nuovo appuntamento con la rassegna Avellino Letteraria, sabato 10 giugno alle 18.00 presso Villa Amendola. Sarà presentato il testo: “Felice Mariani. Il medico della carità” scritto dalla moglie, Rosanna Dattoli. Un libro /diario, che racconta la vita di coppia, poi della famiglia che ha vissuto rapporti con persone, luoghi ed eventi, rafforzandone ancora di più l’unione. Un tributo al dottore Mariani, che è stato dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Azienda Moscati di Avellino, celebrato per la sua grande abnegazione nell’esercizio della professione, ma anche e soprattutto, un impegno profondo, coraggioso, umanitario ed umile accanto ai più fragili. Si confronta con l’autrice la giornalista, Daniela Apuzza. Dopo il saluto del direttore artistico, Annamaria Picillo, interverranno: il dottore Francesco Sellitto, presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, padre Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca Statale di Montevergine, il dottore Gianpaolo Palumbo, già direttore di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Azienda Moscati ed il professore Marco Cillo, presidente dell’associazione “Avellino per il mondo”. Intermezzo musicale a cura del trio “Lov Family”, Laura Octavian e Valeria. Esposizione a tema: “L’arte ritrovata”, Museum & Events. Il ricavato della vendita del libro, sarà devoluto dall’autrice, all’associazione “Avellino per il mondo”.