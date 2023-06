www.irpinia24.it

L’Alto Calore comunica che:

“Causa rottura condotta adduttrice DN 800 del 04/06/2023 – in agro del Comune di Castelfranci – e in data 05/06/2023, persistono ancora disfunzioni all’erogazione idrica, in quanto la portata addotta ai serbatoi dei Comuni elencati è ridotta. Il ripristino della portata è previsto nel pomeriggio.”

Di seguito i comuni interessati:

-Campolattaro

-Pietrelcina

-Pesco Sannita

-Pago Veiano

-Casalduni

-Casalduni (Stir)

-Fragneto Monforte

-Reino

-Pontelandolfo (serb. Spappolla)

