Oggi, 5 giugno alle ore 16:30

Nella giornata di oggi ore 16:30 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico sarà presente il prof. Enrico Cuccodoro, docente Unisalento di Diritto Costituzionale e coordinatore dell’osservatorio istituzionale per la libertà e la giustizia sociale “Carla e Sandro Pertini”, il quale incontrerà gli alunni di tutte le scuole di Avellino e la cittadinanza per un convegno dal titolo “Sognando giovani impertinenti come Carla e Sandro Pertini”. Il convegno è organizzato dai professori Pellegrino Caruso ed Antoella Prudente. Modera Avv. Massimo Passaro.