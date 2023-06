L'opera è diretta da Modestino Di Nenna

Circa quindici giorni fa in Irpinia è stato girato lo spot nazionale della CISL sulla proposta di legge “La partecipazione al lavoro”. L’opera filmica breve è stata affidata da CISL Italia al regista irpino Modestino Di Nenna che ha coinvolto nel progetto video maestranze e attori irpini. Il messaggio promozionale della durata di 44 secondi visibile sul sito e le pagine social di CISL Italia parla de “La partecipazione al lavoro” che è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. La proposta nasce con l’intento di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione. La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia. In un contesto sociale e politico come l’attuale, in cui forte è l’esigenza di innovare le relazioni sindacali e la contrattazione, questa legge può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro più investimenti, una piena coesione sociale e rientro delle imprese dall’estero. Da oggi nella location di Piazza del Popolo ROma e in tutta Italia sarà promossa la proposta di legge con video e foto su brochure realizzate da un irpino con maestranze e attori irpini. La nostra provincia ancora una volta diventa un set cinematografico grazie al regista Modestino Di Nenna.