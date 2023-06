Il primo, a mio avviso, sarebbe quello di accelerare l’inserimento delle Scienze motorie in tutte le classi delle primarie e perché no nella scuola dell’infanzia, evitando di cincischiarsi, con considerevoli spese inutili, in progetti meramente propagandistici, alla ricerca di un primato di pseudo politica sportiva che non arriverà mai; il secondo, è il necessario potenziamento della formazione dei futuri docenti delle primarie e degli istruttori impegnati nelle attività motorie di base e di “Consegnare” i tesserati di 5 anni, dico 5, agli istruttori più bravi; il terzo, anch’esso fondamentale, sarebbe di abbattere le palestre pollaio, presenti in numero considerevole, e costruirne di nuove e più numerose, spaziose ed aperte al Territorio, sottolineando che gli impianti scolastici sono pubblici e non di proprietà privata; il quarto, di forte attualità, è l’implementazione dei centri di medicina dello sport, coniugando la prevenzione all’attuazione di un programma di corretta pianificazione delle attività ed avendo fortissima attenzione sui temi dell’obesità infantile; un’analisi, inoltre, va fatta sui costi dello sport per dare la possibilità a tutti, anche con qualche sostegno, di praticare tutti gli sport; che dire, poi, della situazione delle aree interne, sempre più abbandonate a se stesse e dove, a volte e più di una volta, è difficile anche formare una squadra di calcio completa: bisogna studiare, trovando soluzioni concrete, su come lo sport potrebbe contribuire, nel suo piccolo, a contrastare la desertificazione delle zone interne; non vanno sottaciute, infine e non per importanza, le problematiche relative alle attività motorie di base di persone con disabilità che, non necessariamente, devono essere campioni paralimpici internazionali per avere considerazione ma anche e, soprattutto, persone vere che, attraverso le attività sportive, migliorino la loro autonomia e trovino una sana e corretta integrazione; guardare le associazioni sportive come centri di emancipazione, integrazione, aggregazione e di crescita culturale e non come luogo di meri interessi economici; sarebbe opportuno, anche, mettere insieme tutte le esperienze e tentare di fare una sintesi virtuosa, nell’interesse degli atleti e di chiunque voglia fare sport in modo corretto, indipendentemente dagli obiettivi che si pone.

La vera riforma dello sport sarà attuata solo quando, in ogni angolo del Paese, tutti, nessuno escluso, potranno praticare tutti gli sport.