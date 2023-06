Il 4 e 5 giugno a Pianodardine

Acino – Mercato del Vino si prepara a spalancare le proprie porte. La manifestazione organizzata da Visit Irpinia in partnership con Mab Security, giunta alla sua seconda edizione, prenderà il via sabato 3 giugno e proseguirà, tutti i fine settimana, fino al 25 giugno, presso le storiche cantine A.Ma. (Angelo Mastroberardino) di Pianodardine (Avellino).

Come in un vero e proprio mercato, gli utenti potranno acquistare le bottiglie di vino interloquendo direttamente con i produttori, ma il momento più caratteristico sarà certamente quello delle aste, che si svolgeranno, alla presenza di un notaio, ogni sabato alle ore 19.00 ed ogni domenica alle ore 12.00. In palio, pacchetti enologici assolutamente inediti e di altissima qualità. Per prendervi parte è necessario prenotarsi, anche sul sito dell’evento (dove sono descritti i lotti disponibili), utilizzando il seguente link https://bit.ly/3WH9cv4

Per accedere alla struttura, bisognerà munirsi del kit di degustazione composto da calice e pettorina. Il costo è di 10 euro e comprende, oltre al Kit, la possibilità di assaggiare ai banchi tutti i vini in vendita. I ticket sono disponibili anche online al link: https://www.acinoacino.it/

Il primo weekend, quello del 3 e 4 giugno, sarà coordinato da due Gran Cerimoniere d’eccezione. La prima è la fiorentina Sara Cintelli, WSET Level 3 Wines Certified e Sommelier, che, dopo un lungo percorso come organizzatrice di eventi per aziende e come PR & Marketing manager nel campo dell’enoturismo e della ristorazione, ha iniziato a scrivere di enogastronomia per testate di settore. Nel 2021 ha fondato The Wine Linker.

La seconda, invece, è la torinese Elisa Fiore Gubellini. Diplomata Ais, dopo aver lavorato per diversi anni come Fine Wine Merchant, prima per l’e-commerce Grandi Bottiglie poi in proprio, dal 2018 gestisce un gruppo di Sommelier donne, le Wine Angels. Socialmedia manager, blogger, youtuber e instagrammer, informer e influencer del settore food & beverage, organizza eventi correlati al mondo del vino e wine tour in Italia e in Francia, continuando a operare come consulente e mercante.

Le cantine presenti nel primo weekend sono: Terre Coppola, Agricola Bellaria, Macchie Santa Maria, Bambinuto, Fratelli Addimanda, Terre dei Guerriero, Laura De Vito, Crypta Castagnara, I Favati, Rosa Boccella, Colline del Sole, Ponterotto, Panacea, Contrada, Cantine Romano Nicola, Cantine Ifalco, Borgodangelo, Antico Castello, Antonio Iovino e La Sibilla SAS.

All’interno della struttura sarà allestita anche un’area food che per il primo weekend sarà gestita dal ristorante I Santi di Mercogliano.