Grande risultato per le atlete

Grande risultato per le atlete al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica sportiva Libertas, tenutosi a Montecatini Terme nel mese di aprile, che ha visto la partecipazione di oltre 1200 ginnaste provenienti da tutta Italia. Le giovani atlete irpine, guidate dalla direttrice tecnica Silvia Coppola, dai tecnici federali della Federazione Ginnastica d’Italia, Claudia Costa ed Elvira Mastromarino e dalle coreografe Chiara Bergamasco e Iole Tucci, hanno conquistato una medaglia d’oro, sette medaglie d’argento, due medaglie di bronzo, un quinto posto e un sesto posto. Le ginnaste del Centro Ginnico Avellino, Marta Morante e Ilary Dello Russo, prime classificate ai precedenti Campionati Nazionali, inoltre, sono state premiate dal Ministro per lo Sport, Andrea Adoby, dal Presidente del Coni Nazionale, Giovanni Malagò e dal Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, con un riconoscimento unico, la Medaglia d’oro e il Certificato di eccellenza.

L’Associazione sportiva, fondata e guidata da una ricercatrice universitaria in Metodi e Didattiche delle Attività Motorie e Sportive, autrice di diversi testi e numerose pubblicazioni scientifiche in ambito sportivo ed educativo, promuove la diffusione di un’attività sportiva fondata sui principi educativi e formativi insiti nelle buone prassi in ambito sportivo, ponendo come obiettivo principale l’acquisizione di abilità e competenze trasversali, che si allenano in palestra e si trasferiscono in tutti i contesti di vita. L’Associazione, su questo tema, ha siglato un protocollo d’intesa nell’ambito di un progetto europeo Erasmus+ Sport “Aftermatch: Life Beyond Sport” proprio al fine di formare ed educare le giovani atlete all’acquisizione di abilità per la vita, attraverso la pratica sportiva.

L’impegno e la passione delle giovani ginnaste irpine, guidate dal qualificato staff tecnico, le ha condotte, oltre al perseguimento di tali obiettivi di natura formativa (abilità cognitive, emotive e socio-relazionali), mission primaria dell’Associazione, anche alla conquista dei seguenti risultati sportivi nell’ambito del Campionato Nazionale Libertas di Ginnastica Ritmica sportiva:

Sofia De Paola 1° classificata al cerchio, categoria Junior; Giulia Abate 2°classificata al nastro e 3° posto alle clavette, categoria senior; Ilary Dello Russo 2° classificata al nastro e alle clavette, categoria master; Francesca Mauriello 2° classificata alla palla e 5° classificata al cerchio, categoria Junior; Vivien Centrella 2°classificata alla palla, categoria allieve; Fiona Sarno 2°classificata al cerchio, categoria senior; Annachiara Argenio 2°classificata al corpo libero, categoria allieve;Claudia Petruzzo 3° classificata al cerchio, categoria Junior.

Numerosissime giovani e giovanissime ginnaste dell’Associazione hanno conquistato il podio anche ai Campionati Regionali di Ginnastica Ritmica sportiva Libertas. Di seguito le ginnaste premiate sul podio regionale:

Abate Giulia, Abruzzese Sofia, Alfieri Miriam, Altamura Giulia, Amiani Noemi, Angiero Luisa, Argenio Annachiara, Barletta Claudia, Borriello Sara, Bruno Angela, Cafaggi Sofia, Centrella Vivien, Colella Maria Chanel, Conte Marzia, Corrado Benedetta, Corrado Giada, Damiano Alessia, Damiano Giulia, De Blasio Nicla, Del Gaudio Antonia, Dello Russo Ilary, De Luca Arianna, Dente Myriam, De Paola Sofia, De Venezia Lara, Di Somma Marina, D’urso Lara, Faggiano Gaia, Falcone Sveva, Ferraro Adriana, Fortuna Giulia, Imbimbo Greta, Iovanna Melissa, Lamorgese Arianna, Landi Giuliana, Mandetta Isabel, Marino Alessia Assunta, Mauriello Francesca, Melillo Valeria, Mestcioglu Alya, Mestcioglu Melisa, Morante Marta, Nappa Maria, Nittolo Chiara, Pannullo Alice, Petruzzo Claudia, Petruzzo Giordana, Picariello Madia, Preziosi Sara, Repole Vittoria, Rotondi Annalaura, Rotondi Maica, Russo Ioana Paola, Saldutti Penelope, Tenneriello Linda, Valentino Alessia, Venere Francesca.

Le ginnaste Irpine del Centro Ginnico Avellino concluderanno questo brillante anno sportivo con il saggio che si terrà il prossimo 30 maggio presso la palestra del Liceo Classico P. Colletta (sede di allenamento) alle ore 19.00, mostrando gli esercizi con cui si sono distinte nell’ambito del campionato nazionale e tanto altro.