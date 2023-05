Primo evento sabato 3 giugno, ore 20.30

L’Associazione Zenit 2000 è lieta di annunciare i prossimi eventi al Teatro Partenio di Avellino per la stagione 2023. Si presenta la Rassegna SINFONIE D’AUTORE, prima edizione, con tre eventi/concerto dedicati al repertorio Sinfonico e all’Orchestra. Un nuovo arricchimento della proposta musicale di qualità, un progetto dedicato al grande pubblico del territorio, città, provincia, regione, che potrà fruire di tre appuntamenti musicali di grande e consolidato repertorio, con artisti di chiara fama del panorama nazionale. Primo appuntamento sabato 3 giugno alle ore 20,30, ARCATE D’ALTRI TEMPI, con l’ Orchestra da Camera Zenit 2000 impreziosita dalla presenza solistica del violoncello del Maestro Sandro Meo . In programma, oltre al celeberrimo Concerto in Do Maggiore per cello e orchestra di F. J. Haydn, musiche di E. Grieg e P.I. Caikovsky. La direzione è affidata al Maestro Massimo Testa .

Secondo e terzo appuntamento in settembre con due Orchestre ospiti di grande spessore e tradizione.

Sabato 16 settembre si presenta DENTRO IL BARBIERE, selezione semiscenica dell’Opera Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, i suoi solisti vocali, affiancata dalla voce recitante di Enzo Viccaro e dalla direzione musicale del Maestro Massimo Testa. Sabato 30 settembre gran finale con il concerto MUSICA IN 8mm, dedicato al grande repertorio di colonne sonore da film. In pedana l’ Orchestra Sinfonica Brutia, direzione musicale a cura del Maestro Francesco Perri, direttore artistico della compagine calabrese.

