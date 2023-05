Molteplici gli interventi effettuati

La situazione maltempo in Irpinia, Celzi, Forino e Montoro, si è presentata nella giornata di Oggi 25 Maggio come molto critica. Piogge a carattere torrenziale si sono abbattute sul versante di Forino e Celzi e dai pendii sono scesi veri e propri fiumi di acqua, detriti e fango che hanno invaso le suddette zone. I Vigili stanno intervenendo coinvolgendo più squadre per portare soccorso a chi ne necessita.

Le richieste di pronto intervento sono molteplici ed è stato coinvolto anche il nucleo di Soccorso Acquatico con il gommone per aiutare dei nuclei familiari isolati.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco sta seguendo in prima persona l’evolversi della situazione.