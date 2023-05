Il corpo è stato trovato privo di vita

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 25 maggio sono intervenuti a Contrada per soccorrere un uomo che intento a fare dei lavori in un fondo agricolo in una zona collinare, è rimasto schiacciato dalla sua autovettura. Purtroppo l’uomo di 45 anni è stato recuperato privo di vita.