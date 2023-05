L’Eurochocolate arriva ad Avellino

Una special edition in programma dal 9 al 14 febbraio

Eurochocolate, il Festival del Cioccolato nato a Perugia nel 1994, giunto al suo trentennale nell’edizione 2024, arriva ad Avellino dal 9 al 14 febbraio. Infatti, si parte a febbraio 2024, si prosegue in Giappone e si approda a marzo e ottobre a Perugia, terra natale, con le due tradizionali edizioni: primaverile e autunnale. A Dicembre i festeggiamenti si concluderanno in due Terre del Cacao: Ecuador e Gabon.

Il progetto coinvolgerà il centro di Avellino ma avrà modo di intercettare vari protagonismi del territorio; in primis quelli legati alla produzione del cioccolato, delle nocciole, delle castagne e di altri prodotti tipici che rappresentano le risorse enogastronomiche irpine: «Dopo mesi di lavoro abbiamo siglato questa partnership. Finalmente la nostra città avrà il suo evento di caratura internazionale. La mission è quella di rafforzare l’immagine della città, farla addentrare al meglio nei circuiti turistici nazionali e internazionali e aiutare le attività commerciali del capoluogo» – ha dichiarato il Vicesindaco con delega al Turismo del Comune di Avellino, Laura Nargi – «Sarà, inoltre, un’occasione per dare prestigio alle nostre eccellenze gastronomiche e per valorizzare uno dei prodotti più iconici di Avellino: la Nocciola» – ha concluso Nargi.

«In occasione del nostro trentennale volevamo ringraziare una regione che ha contribuito moltissimo al successo del nostro evento, sono stati tantissimi i campani che, ogni anno, ha partecipato a questa iniziativa» – ha affermato Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – «Questa volta saremo noi a venirli a trovare a febbraio prossimo e la scelta è ricaduta su Avellino per una serie di motivazioni che abbiamo convintamente condiviso con l’amministrazione comunale dopo aver fatto le necessarie verifiche sul piano logistico organizzativo» – ha sottolineato Guarducci.

Il format dell’evento si baserà sulle componenti più apprezzate di Eurochocolate come il Chocolate Show (area commerciale), l’area didattico culturale e quella legata all’intrattenimento: «Con Eurochocolate restituiamo al capoluogo una centralità nel panorama degli eventi di maggiore rilevanza turistica che il territorio italiano proponga» – ha affermato il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa – «Con Eurochocolate rafforziamo l’immagine di Avellino e vinciamo una sfida che abbiamo lanciato quattro anni fa, al momento del nostro insediamento. Questa prestigiosa sinergia, ci consente di proseguire nel solco di una programmazione di assoluta qualità che in questi anni ha radicalmente trasformato la percezione della nostra città fuori dai propri confini, trasformandola in un palcoscenico adatto a ospitare e organizzare, con successo, grandi manifestazioni di eccezionale caratura che ci hanno consentito di raggiungere una crescita straordinaria e il consolidamento di un posizionamento nazionale nel campo turistico, ricettivo e commerciale» – ha aggiunto Festa.

Il programma dell’iniziativa sarà illustrato durante il prossimo Eurochocolate Indoor di Perugia in programma dal 14 al 23 Ottobre, dove sarà presente un importante spazio promozionale dedicato all’edizione di Avellino che avrà come protagonista un curioso hashtag frutto del consueto gioco di parole della famosa kermesse perugina: #lovellino: «Abbiamo voluto dare un tema a questa edizione di Avellino, quello dell’amore, della passione e del senso di appartenenza. Tutto questo rappresenta un primo successo straordinario» – ha concluso il Primo Cittadino.