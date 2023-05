Appuntamento Sabato 20 Maggio 2023

Sabato 20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle api, si terrà la premiazione della terza edizione del contest “L’ape fa cose” rivolto ai bambini e ragazzi e indetto da Legambiente Avellino – Alveare.

L’appuntamento è alle ore 16:30 al Parco Palatucci ad Avellino, per la premiazione dei disegni, dei temi e delle opere artistiche più belle. A tutti i partecipanti sarà offerto un premio e un attestato di partecipazione.

L’incontro sarà l’occasione per installare una Bee Hotel, per la campagna nazionale di Legambiente “Save The Queen”. Una Bee Hotel è un piccolo rifugio artificiale pensato per favorire la nidificazioni di api e impollinatori, sempre più minacciati dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici.

In caso di pioggia l’evento si terrà al Circolo della Stampa di Avellino sempre alle ore 16:30.

In serata alle ore 21:00 la festa si sposta al circolo Avionica per un live set by DJ Kowu, l’occasione per festeggiare i due anni di attività del Circolo Legambiente Avellino.

“Sono stati due anni di attivismo, di volontariato, di vertenze, di incontri e confronti, di bellezza, di piazze piene, di energia rinnovabile, di coinvolgimento e di lotta, ed è solo l’inizio”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.