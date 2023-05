Per discutere questioni di interesse comune relative all'attuazione del regolamento

Il gruppo ad alto livello sul regolamento sui mercati digitali si riunisce oggi per la prima volta. Alla riunione inaugurale parteciperanno rappresentanti di diversi organismi e reti europei per discutere questioni di interesse comune relative all’attuazione del regolamento.

Nel corso di questa prima riunione, il gruppo ad alto livello dovrebbe discutere diversi temi pertinenti all’applicazione e al rispetto del regolamento sui mercati digitali, tra cui lo stato della sua attuazione, gli sviluppi nei settori di competenza dei membri del gruppo che sono rilevanti ai fini del rispetto del regolamento e i risultati del ciclo di seminari sul regolamento organizzati dalla Commissione negli ultimi sei mesi su temi quali l’autoagevolazione, l’interoperabilità, i negozi di applicazioni software e gli obblighi relativi ai dati.

Il gruppo ad alto livello riunisce 30 rappresentanti nominati dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e dal comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), dalla rete europea della concorrenza (ECN), dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CPC) e dal Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. Il gruppo, istituito nel marzo 2023, ha un mandato di due anni e si riunirà almeno una volta all’anno.

Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze per far sì che il regolamento sui mercati digitali e altri regolamenti settoriali applicabili ai gatekeeper siano attuati in modo coerente e complementare. Può inoltre fornire competenze nelle indagini di mercato sui servizi e sulle pratiche emergenti, per contribuire a garantire che il regolamento sui mercati digitali sia adeguato alle esigenze future. Il regolamento è entrato in vigore il 1º novembre 2022 e si applica dal 2 maggio 2023.