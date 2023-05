Numerose le zone intorno al centro storico in cui parcheggiare

Il Comune di Avellino comunica che per godere in tranquillità del primo tour guidato all’”Avellino sotterranea”, in programma sabato 13 maggio, alle ore 16, esistono circa 1000 posti in cui parcheggiare l’auto intorno al centro storico. Che si aggiungono, ovviamente, a tutti gli altri già presenti sulle strisce blu.

ECCO DOVE:

-Campetto Santa Rita, 100 posti

-Parcheggio coperto del teatro “Gesualdo”, 88 posti

-Autorimessa coperta di Palazzo di Città, 100 posti

-Piazzale interno di Palazzo di Città, 30 posti

-Centro “Vivendi”, 400 posti su due livelli al coperto (parcheggio privato a pagamento)

-Largo Ferriera, 32 posti

-Piazza Kennedy, 242 posti