Donna alla guida di 61 anni

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 18’00 di ieri sono intervenuti sulla via Nazionale Delle Puglie, nel comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva nella scarpata sottostante. La donna alla guida di 61 anni originaria di Avellino è rimasta ferita, e i sanitari del 118 intervenuti la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario fare intervenire l’autogru dalla sede centrale di via Zigarelli.