"Mi congratulo con i relatori per l'eccellente lavoro svolto"

La Commissione europea si compiace dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo delle modalità di esecuzione del bilancio dell’UE nel 2021. La votazione che concede il “discarico” alla Commissione riconosce che i fondi dell’UE sono stati spesi in conformità delle norme, sono stati ben protetti dai frodatori e hanno contribuito alla ripresa economica sul campo. Con tale approvazione definitiva si chiude l’esercizio finanziario 2021.

Nel 2021 i programmi di spesa del precedente bilancio a lungo termine (2014-2020) erano ancora in corso e continuavano a realizzare le principali priorità politiche dell’UE. Il 2021 è stato anche il primo anno di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, volto a favorire la ripresa dalla crisi del coronavirus e rafforzare la resilienza dell’Europa. Sempre nel 2021 è iniziata inoltre l’attuazione dei programmi di spesa nell’ambito del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027).

In occasione della votazione, il Commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio, ha dichiarato: “Sono lieto della decisione del Parlamento europeo di concedere il discarico alla Commissione e mi congratulo con i relatori per l’eccellente lavoro svolto. Si tratta di un voto di fiducia e faremo tutto il possibile per dimostrare che è giustificato, proseguendo i nostri sforzi e facendo ancora meglio nei prossimi anni. La Commissione europea continuerà a fare tutto il possibile affinché il bilancio dell’UE sia speso in linea con le norme, sia erogato in piena trasparenza e apporti il massimo valore ai cittadini. Collaboreremo con i colegislatori affinché la revisione del regolamento finanziario consegua l’obiettivo di rafforzare il controllo e l’audit e aumenti la trasparenza sull’utilizzo dei fondi.”

Il discarico annuale del bilancio è l’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo del modo in cui la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, ha eseguito il bilancio dell’UE in un determinato anno. La votazione sul discarico costituisce la chiusura formale di un dato esercizio finanziario. Il Parlamento europeo concede il discarico su raccomandazione del Consiglio. La procedura consente pertanto al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare un controllo democratico sul modo in cui viene speso il denaro dei contribuenti.