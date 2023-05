31enne arrestato dai Carabinieri per spaccio

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 31enne della provincia di Napoli per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto ad Avella in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista (privo di patente in quanto sospesa) ha indotto i militari ad approfondire il controllo. All’esito dell’attività, il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 15 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e crack. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. La droga è stata sequestrata e l’utilitaria sottoposta a fermo amministrativo.