Il concerto avrà luogo oggi, mercoledì 10 maggio alle ore 21.00

Fitz e Sometimes collective presentano Širom in concerto alla Cripta del Duomo, oggi, mercoledì 10 maggio alle ore 21.00.

“The liquified throne of simplicity”, uscito nel 2022 per Tak:til / Glitterbeat, è stato inserito al 3° posto tra i dischi dell’anno dalla rivista Blow Up e compare nella top 50 del 2022 per Rumore. Il loro live al Le Guess Who?, uno dei più importanti festival europei che si svolge ad Utrecht a novembre, è considerato uno degli highlights della kermesse olandese.

La band slovena composta da Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj sarà in città oggi, 10 maggio, per la tappa irpina del loro tour italiano tratto dall’ultimo album “The Liquified Throne Of Simplicity”. In sloveno širom significa “andare lontano” e “dappertutto” e questa ampiezza semantica rende bene l’idea di una musica in movimento, capace di cogliere e intrecciare mondi e influenze eterogenee, riportando la molteplicità a sintesi

“The Liquified Throne Of Simplicity” è la punta di diamante di un trio in continua evoluzione che porterà nella splendida location della Cripta romanica del Duomo di Avellino una sintesi perfetta dei loro molteplici strumenti come viola, ocarina, mizmar, ribab, daf, balafon, guembri, banjo, ghironda, liuto, finanche un carillon, a cui si aggiungeranno una serie di oggetti convertiti in strumenti o creati artigianalmente dai tre musicisti. A dispetto di tale ricchezza strumentale, il sound dei Širom rimane minimalista, a tratti sciamanico, che si muove tra oscurità e luce, mistero e rivelazione, condensandosi in un’esperienza rituale, potente ed immersiva.7

Per info e prenotazioni dei posti in cripta telefonare al +39 333 3587709 oppure al +39 327 8811029. Biglietti disponibili presso Godot Art Bistrot e Camarillo Brillo Dischi.