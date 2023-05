Inizia la nuova stagione di ScorpriAmo Avellino

“Cuore di Avellino” è solo il primo dei quattro percorsi inclusi nella nuova stagione di ScopriAmo Avellino, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, che mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico, emerso e sommerso, della nostra città.

Si parte alle ore 16:00 dalla Chiesa Cattedrale dell’Assunta per raggiungere la Cripta romanica di via Sette Dolori, la Confraternita dell’Immacolata Concezione e la Cripta di San Biagio in piazza Duomo. Si prosegue con i Cunicoli longobardi, che si aprono ai visitatori dal basamento della Torre dell’Orologio, per terminare un percorso identitario alla Fontana di Bellerofonte, conosciuta anche come “dei Tre cannuoli”

Posti prenotabili per ogni singola data: 50

Biglietto intero: 5€

Ridotto 11-17 anni: 3,5€

