Oggi i risultati della tornata di candidature di marzo 2023 del programma DiscoverEU saranno annunciati ai 145 657 giovani di 18 anni che si sono candidati per ottenere uno dei 35 324 pass di viaggio disponibili. I candidati prescelti viaggeranno da soli o in gruppi fino a cinque persone tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il programma DiscoverEU è stato lanciato cinque anni fa e, da allora, più di un milione di giovani si sono candidati per parteciparvi. Questo dato impressionante mostra che i giovani europei sono interessati ad altre culture e a entrare in contatto gli uni con gli altri. Sono consapevole, inoltre, del loro grande interesse nella creazione di un futuro più sostenibile, inclusivo e bello, ed è questo il motivo per cui abbiamo pubblicato i percorsi del nuovo Bauhaus europeo: sono certa che esplorare queste città innovative e lungimiranti sarà una fonte di ispirazione duratura. Ai partecipanti auguro il meglio e di divertirsi molto nel loro viaggio con DiscoverEU.”

I partecipanti viaggeranno in treno, con alcune eccezioni per consentire a coloro che vivono sulle isole o in aree remote di partecipare. Parte del programma Erasmus+ e potenziata grazie all’Anno europeo della gioventù 2022, questa tornata di candidature era aperta ai giovani cittadini nati tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 provenienti dagli Stati membri UE e dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

Per i giovani partecipanti sono disponibili altre opportunità volte a rafforzare la dimensione educativa di questa azione, come training informativi precedenti alla partenza o incontri in tutta Europa.

Ulteriori informazioni sui dati per ciascun paese sono disponibili qui.