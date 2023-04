Coinvolte due autovetture

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 19’00 di ieri 19 aprile sono intervenuti a rione San Tommaso ad Avellino per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. Tre le persone a bordo dei due veicoli incidentati, un uomo e due donne, tutte rimaste ferite e trasportate presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Le auto sono state messe in sicurezza.