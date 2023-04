Le indagini sono in corso

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per un furto perpetrato ieri notte in un supermercato di Avella. I malviventi, dopo aver praticato un foro in una parete esterna, si sono introdotti nel negozio e rubato vari prodotti alimentari e il denaro presente nei registratori di cassa. Un altro furto è stato messo a segno questa notte in un supermercato di Grottaminarda dove i ladri, forzata la porta del magazzino, hanno asportato delle bottiglie di vino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.