Parla il circolo Legambiente Avellino

Dopo mesi di richieste iniziano i lavori sulle sponde del torrente Fenestrelle. Il circolo Legambiente Avellino Alveare festeggia il risultato ottenuto dopo le tante iniziative sulle sponde del corso d’acqua cittadino.

“Siamo partiti ancora una volta dal basso – spiega Antonio Dello Iaco, vice presidente di Legambiente Avellino -. Abbiamo accolto le istanze dei cittadini e insieme al comitato per la salvaguardia del torrente Fenestrelle abbiamo chiesto al comune di intervenire per preservare il corso d’acqua e le sue bellezze“.

Da tempo infatti una delle sponde del torrente era franata a causa delle tante piogge e della mancata manutenzione. In questi mesi le richieste degli ambientalisti all’amministrazione comunale sono state continue.

“Il nostro impegno per il Fenestrelle non finisce qui. C’è ancora troppo da fare per fermarsi“, spiega il circolo Legambiente Avellino.

Quasi un anno fa, insieme al comitato per la salvaguardia del torrente Fenestrelle e a tante altre associazioni, Legambiente ha organizzato un grande clean up sulle sponde del corso d’acqua avellinese.

La partecipazione dei cittadini è stata molto numerosa così come la quantità di rifiuti raccolta.

“Adesso il prossimo step è il riconoscimento dell’area a parco regionale. Chiediamo ancora una volta a tutti i comuni coinvolti di aprire un tavolo tecnico con associazioni, ordini di categoria e cittadini per discutere di cosa dovrà diventare il parco del Fenestrelle“, afferma il presidente del circolo avellinese, Antonio Di Gisi.

Legambiente Avellino è sempre stata molto netta in merito a quest’opera: “Il parco del Fenestrelle è un’opportunità unica per il nostro territorio. Bisogna però programmare bene come rendere un’oasi incontaminata quello che oggi è una discarica a cielo aperto“, conclude Legambiente Avellino.

L’appello dell’associazione e del comitato per la salvaguardia del torrente Fenestrelle va ancora una volta alle istituzioni e ai cittadini: “La politica deve impegnarsi e aprire le porte ai confronti costruttivi. Noi cittadini dobbiamo impegnarci e restituire a questo luogo la bellezza che merita. Basta Spazzatura!“