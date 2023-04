Il 22 aprile sarà presentata la sua prima opera di natura letteraria "Tra (me E me)"

Con Incontri in Biblioteca prosegue la ricca rassegna con presentazioni di libri di autori locali e nazionali presso il Palazzo della Cultura.

‘’Incontri in Biblioteca’’ continua con Angelica de Gianni.

Sabato 22 aprile, presso la Biblioteca Provinciale ’’S.e.G. Capone’’, alle ore 17.30, verrà presentata la sua prima opera di natura letteraria intitolata, Tra (me E me). L’opera è una raccolta poetica – edita Guida Editori – in cui l’autrice inaugura un dialogo interiore con un tu lirico che l’aiuta nel compito di autoanalisi. Questa raccolta è stata composta nell’arco di due anni. Nata a Bisaccia, Angelica de Gianni, insegna materie letterarie. Ha studiato a Napoli presso l’Università Federico II e, dopo la laurea in Filologia classica, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Papirologia. Durante questo percorso ha lavorato un anno in Baviera, presso l’Università di Würzburg. Nel 2020 – anno pandemico – l’autrice mette a fuoco se stessa e si riavvicina alla scrittura.

Il programma, ideato e promosso dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca ‘’S. e G. Capone’’, si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino ad esaurimenti posti.