Il 4 Maggio dalle ore 20.30

La provincia di Avellino si prepara ad accogliere per la prima volta TEDxQuattrograna, un evento organizzato in maniera indipendente con lo scopo di ricreare l’atmosfera tipica delle conferenze TED (Technology, Entertainment, Design). Questo evento di divulgazione culturale di fama internazionale si propone di diffondere la cultura attraverso la condivisione di idee innovative e soluzioni che possano trasformare la vita delle persone e migliorare il modo in cui interagiscono tra loro. L’evento si terrà il 4 maggio dalle ore 20.30 presso la sala 3 del cinema Partenio, via Giuseppe Verdi 50, Avellino.

La prima edizione dell’evento ha come titolo “Cadere Meglio” ed è incentrata sul tema del fallimento e sulla sua capacità di diventare un momento di crescita. “La cultura del fallimento” – spiega Ludovica Uva, responsabile del team organizzatore – “è uno dei temi più importanti della nostra epoca. L’arrivo del TEDxQuattrograna, un format innovativo e stimolante, ha il potenziale di rappresentare un importante traguardo per la provincia di Avellino e una grande opportunità di crescita personale e culturale per i partecipanti”. L’evento vuole essere un’occasione per i cittadini di Avellino e provincia di confrontarsi con il mondo delle idee e dell’innovazione, conoscere le storie di chi ha saputo superare le proprie difficoltà e provare a guardare la vita sotto una nuova prospettiva.

I protagonisti di TEDxQuattrograna sono: Veronica Barbati, Danilo Iervolino, Andrea Solimene e Martina Benedetti. Ognuno di loro ha l’occasione di parlare della propria esperienza con il fallimento e di come questa abbia contribuito poi al loro successo. La loro voce vuole trasmettere un messaggio unico sull’argomento, spiegando come le dure lezioni della vita possono diventare il trampolino di lancio verso un futuro personale e professionale migliore.

“Gli eventi TEDx sono sempre finalizzati alla diffusione di idee, conoscenze e storie ispirazionali, senza alcuno scopo di lucro – continua Ludovica – Per l’organizzazione dell’ evento, abbiamo cercato il supporto di aziende del territorio, consapevoli che senza il loro contributo non avremmo potuto garantire un’esperienza di qualità per i nostri ospiti. Siamo stati fortunati ad avere un riscontro positivo da MAB Service s.r.l.di Alessio Iannillo, KFC, Local Holding Group dell’architetto Vincenzo Longo, Frontiere s.r.l. di Alfredo Adamo e SEI Ventures che è main sponsor di TEDxQuattrograna”.

Per partecipare all’evento, è necessario accedere alla piattaforma di Eventbrite e registrarsi per poter acquistare i ticket d’ingresso.

Per maggiori informazioni, potete contattare gli organizzatori sulla pagina Facebook del TEDxQuattrograna.