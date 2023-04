A causa dell'allerta meteo

Il FAI Giovani di Avellino comunica il rinvio a data da destinarsi dell’evento “Alla riscoperta dell’oro blu: visita all’Acquedotto del Serino” in collaborazione con ABC Napoli, previsto per domenica 16 aprile. Il rinvio è dovuto alla proroga, fino a lunedì 17, dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regione Campania. Pertanto, si invitano tutte le persone intenzionate a partecipare a non recarsi presso il sito delle Sorgenti Urciuoli di Villa San Nicola. Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative e sulla prossima occasione utile per visitare l’Acquedotto del Serino, Il FAI di Avellino invita a registrarsi gratuitamente alla newsletter al seguente LINK.