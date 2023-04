Al via il tour dell’Ensemble di flauti e percussioni

“Il Conservatorio incontra le Scuole”, è il titolo del tour organizzato dell’Istituto Alta Formazione Artistica e Musicale, che da martedì 18 a mercoledì 26 aprile farà tappa, con una serie di concerti, in diverse scuole ad indirizzo musicale della Campania.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, ha come obiettivo quello di diffondere la musica classica tra gli studenti degli Istituti di secondari di primo e secondo grado.

Il tour farà tappa: all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda (martedì 18 aprile), alla Scuola Media “A. Criscuolo” di Pagani (mercoledì 19), all’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Torchiati (giovedì 20), al Liceo Musicale “F. De Sanctis” di Cervinara (venerdì 21) e all’Istituto Comprensivo “Enrico Cocchia” di Avellino (mercoledì 26 aprile).

Ad esibirsi, sotto la direzione del M° Salvatore Rella, sarà l’Ensemble di flauti e percussioni del Cimarosa composto da: Olimpia Colucci (1° flauto e ottavino), Ilenia Donnarumma (1° flauto solista), Ilaria Valente (1° flauto), Bianca Stile e Domenica Russo (2° flauto), Francesca Papa, Rosa Aschettino, Marina Foglia, Alessandro Meola, Chiara Minucci, Yuyang Huang, Giulia Olivares, Francesca Pacilio, Mingyang Fan (flauti in Do), Raffaella Maria Voria e Alessia Lanzalotti (flauto contralto), Gianluca De Simone (flauto basso), Francesco Romano, Martina D’Onofrio e Francesco Guglielmo (timpani e percussioni).

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Rossini, ouverture da “La Gazza Ladra” e da “Guillaume Tell”, Ponchielli La Danza delle ore, Bizet da L’Arlesienne “Farandole”, Morricone Moment for Morricone.

«La formazione è la nostra missione principale e questo progetto, che si rinnova negli anni, ci consente di rinsaldare la sinergia con il territorio e con le scuole della provincia di Avellino, ma non solo. Attraverso la promozione delle potenzialità del Conservatorio e valorizzando il ruolo dei giovani, cerchiamo di promuovere la pratica musicale in età giovanile, trasferendo l’interesse per una disciplina fondamentale come la musica», hanno dichiarato il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella Della Sala.