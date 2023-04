Il 15 e il 16 aprile

Approda al teatro Partenio, ad Avellino, il 15 e 16 aprile, Stefano De Martino con “Meglio stasera, quasi one man show”.

Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni ’60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. E’ quello che pensa Stefano De Martino: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo a teatro e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate e per conoscerlo meglio. O forse ‘conoscerli’ meglio, perché non c’è un solo Stefano.