Ciarcia: “Questa Fiera si conferma una vetrina per le tante aziende locali e non solo”

Oggi, presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino, è stata presentata la 44esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano che si terrà nelle giornate dal 22 al 25 Aprile.

La Fiera ospiterà oltre 150 stand di numerosi settori quali agricoltura, agroalimentare, wedding, giardinaggio, florovivaismo, edilizia, mobili e si potrà assistere a svariati eventi, con la partecipazioni di ospiti illustri: «Per questa edizione siamo finalmente tornati alle nostre date originarie. La manifestazione tornerà in concomitanza con il 25 aprile e non vediamo l’ora di ripartire» – ha affermato Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco di Venticano – «Nel corso di questi cinque giorni ci saranno tante sorprese e molti eventi. Abbiamo dato tanto spazio al settore agroalimentare, su cui stiamo puntando maggiormente. Ovviamente non tralasciamo anche l’agricoltura. Questa Fiera si conferma una vetrina per le tante aziende locali e non solo. Questo appuntamento continua a dare lustro a Venticano e al settore del commercio, che sta attraversando un periodo difficile» – ha aggiunto Ciarcia.

«Ringrazio la Pro Loco e tutta la comunità di Venticano per non essersi mai fermata, al di là della parentesi del Covid» – ha dichiarato il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, presente all’evento – «Ringrazio per aver scelto, ancora una volta, palazzo Caracciolo come luogo della conferenza stampa. Mi dispiace non aver potuto dare un contributo economico come ente, ma non mancherà il mio apporto e la mia presenza» – ha concluso Buonopane.

L’obiettivo è quello di salvare le nostre terre dalla desertificazione: «Spesso noi delle Pro Loco veniamo indicati come dei sognatori» - ha sottolineato Tony Lucido, presidente dell’Unpli Campania – «Invece proprio investendo sui giovani si possono creare condizioni per costruire le ragioni della speranza. La Pro Loco si è dimostrata intelligente a portare avanti questa iniziativa. Dobbiamo tentare di essere una provincia meravigliosa» – ha aggiunto Lucido.

«La Fiera di Venticano è il fiore all’occhiello della nostra Provincia» – ha affermato Giuseppe Silvestri, presidente provinciale Unpli – «Essa rappresenta un punto di riferimento in termini di organizzazione e per continuità. Occasioni del genere servono anche ad avanzare un dialogo con la provincia per coinvolgere e rilanciare l’associazionismo. L’Irpinia senza le associazioni è povera» – ha spiegato Silvestri.

Tra le novità di questa edizione c’è anche quella relativa agli stand dedicati alle forze dell’ordine: «Non sono irpino ma quando mi è stato proposto lo stand ho detto subito sì: sarà un info point di comunicazione, sulle possibilità di lavoro e carriera nell’Esercito. Vogliamo essere vicini ai cittadini e alle loro esigenze» – ha sottolineato il colonnello dell’Esercito Italiano Giuseppe Amato.

E’ questo un evento al quale tutta la comunità è fortemente legata: «Siamo contenti e attendiamo quella che per noi è anche una festa» - ha dichiarato il vice sindaco di Venticano Maria Iride Ianniciello – «Ci sentiamo vicini alla Pro Loco perché l’organizzazione è complessa e impegnativa. La fiera ha origini antiche, favorisce l’incontro tra espositori. Ma è anche momento di confronto tra operatori e imprese» – ha concluso Ianniciello.

L’expo sarà aperto nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato.

Tutte le info possono essere trovate sulle pagine social Facebook e Instagram “Fiera Venticano” e sul sito www.prolocoventicano.com