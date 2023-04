Nargi: «Rendiamo felici i bambini e promuoviamo l’interazione e la socializzazione»

Riceviamo e pubblichiamo:

Mille uova di cioccolato firmate “DG3” per rendere più dolce e speciale la Pasqua dei bimbi della città. Questo pomeriggio, la Casetta di vetro di Piazza Kennedy si è riempita di gioia ed entusiasmo. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e la vice, Laura Nargi, hanno regalato centinaia di uova pasquali ai piccoli avellinesi, nel corso di una bella ed affollata iniziativa, organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni “Mister Punch”, “Puck tea tre’”, “Il fiorellino la Tartaruga”, “Cooperativa pianeta autismo” e “C.H.I.R.S.”.

Negli occhi dei bambini, la felicità per il piccolo e goloso dono ricevuto dall’Amministrazione avellinese, in un pomeriggio caratterizzato da tanta allegria. Un’iniziativa fortemente voluta dalla vice-sindaco Laura Nargi, che ne ha sottolineato a margine le finalità: «E’ stato davvero bello, per noi, osservare tanta gioia sul volto dei nostri bambini. Iniziative come questa, per cui ringrazio di cuore le associazioni a nome dell’intera Amministrazione comunale, rafforzano il senso di comunità, promuovono la socializzazione e l’interazione. La scelta della location, ovviamente, non è stata causale. Per la Casetta di Vetro – ricorda – il sindaco Festa ha annunciato un progetto di rilancio che vedrà protagonista il variegato mondo dei diversamente abili e le associazioni che li rappresentano sul nostro territorio».