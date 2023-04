I lavori sono in corso

Alto Calore comunica che:

A causa dei lavori di allacciamento della rete antincendio del fabbricato sito alla Via Appia del Comune di Atripalda, il giorno 12/04/2023, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle sottoelencate strade:  Via Appia, dal civico 184 al Centro Commerciale Appia;  Via Appia, dal civico 213 al Centro Commerciale Appia. Si potranno riscontrare, inoltre, abbassamenti di pressione in C/da Tufarole, C/da Giacchi e C/da Novesoldi.