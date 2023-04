Ecco tutte le modalità di acquisto dei ticket

AIR Campania comunica che l’uso della metro leggera è disciplinato dallo stesso regolamento in vigore per il TPL urbano e pertanto valgono le medesime tariffe previste dal Consorzio UnicoCampania, che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale nella Regione Campania.

Come già evidenziato nelle comunicazioni di AIR Campania agli utenti, attraverso i diversi canali aziendali, per salire a bordo del nuovo sistema di trasporto partito lo scorso 3 aprile, i viaggiatori dovranno munirsi di titoli di viaggio che ricadono nella classe tariffaria Urbano Avellino.

Sono quattro le modalità per acquistare i ticket che consentono di accedere ai servizi di AIR Campania:

titoli cartacei disponibili presso bar, tabacchi, edicole che hanno fatto richiesta alla azienda “SIR – servizi in rete 2001 SRL”, società a cui compete la distribuzione;

titoli “smart” presso i centri abilitati PuntoLis (356 in provincia di Avellino, 41 in città), come da accordo di giugno 2022 con Unico Campania e Servizi in Rete 2001 srl;

biglietto digitale tramite l’app di Unico Campania;

l’acquisto dei titoli su bus, normato dalla legge regionale nr. 18 del 02/04/2013 che consente alle aziende di TPL di vendere i ticket a bordo praticando una maggiorazione massima del 30% sul costo base del biglietto.

Si chiarisce che il percorso della metro leggera, definito dal Comune di Avellino sulla base dell’infrastruttura che ne garantisce il funzionamento, non prevede nessuna fermata in via don Giovanni Festa, nei pressi dell’Ospedale “Moscati” e in via Tuoro Cappuccini. Per raggiungere la struttura ospedaliera bisogna utilizzare la linea 5/9, 6 e 10/13 mentre via Tuoro Cappuccini è servita dalla linea 10/13 oltre che dalle navette gratuite per gli studenti da e per l’Autostazione. Tra via Annarumma e via Tuoro Cappuccini, inoltre si rileva la presenza di 3 punti vendita rispettivamente: via Annarumma 16, via Annarumma 108 e via Tuoro Cappuccini 40.