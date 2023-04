Coinvolte due autovetture ed un furgone

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 17’00 di oggi 4 aprile, sono intervenuti sotto la galleria del monte Pergola, a Solofra, nel tratto in direzione Atripalda, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone.

Quattro le persone visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, le quali non subivano grosse conseguenze tanto da non far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Si sono registrati rallentamenti nel traffico, visto anche che le due corsie sono utilizzate in entrambi i sensi di marcia.