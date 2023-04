La Commissione lancia un programma di scambi

Per aiutare i funzionari pubblici degli Stati membri a diventare più ecologici

Oggi la Commissione ha lanciato un programma di scambi a livello dell’UE volto a rafforzare la capacità delle amministrazioni degli Stati membri di intraprendere riforme verso pratiche di bilancio verdi e di sviluppare ulteriormente l’uso di strumenti di bilancio verdi, in linea con il quadro di riferimento dell’UE per il bilancio verde.

Il programma, che si situa nell’ambito del progetto “Formazione sul bilancio verde” dello strumento di sostegno tecnico (SST), consiste in uno scambio fra funzionari pubblici, personale tecnico e dirigenti che si occupano di pratiche di bilancio verdi e che operano principalmente per i ministeri delle Finanze, dell’Ambiente, dei Cambiamenti climatici, e per gli istituti nazionali di statistica.

Lo scambio, che permetterà ai partecipanti di condividere buone prassi e di tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi politici, consisterà in occasioni di apprendimento tra pari, trasferimento di conoscenze e formazione sul lavoro. I partecipanti acquisiranno nuove competenze e creeranno nell’UE una rete di professionisti del bilancio verde.

Al programma parteciperanno in totale funzionari pubblici provenienti da 17 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria. Il programma verrà avviato questa settimana con Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia e Slovenia.

Questo scambio rappresenta la terza e ultima parte della “Formazione sul bilancio verde”, un progetto multinazionale per il bilancio verde lanciato nel 2021 nell’ambito dello strumento di sostegno tecnico.

Il bilancio verde contribuisce agli obiettivi ambientali presi in considerazione per il processo decisionale di bilancio, in linea con il Green Deal europeo.