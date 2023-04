Gli auguri per le festività Pasquali

Oggi tre aprile, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato svolto il Precetto Pasquale alla presenza del Comandante Ing. Mario Bellizzi e del personale operativo ed in quiescenza. La funzione religiosa è stata presieduta da Padre Francesco Lombardo, della Chiesa del Rosario, con trascorsi da Vigile del Fuoco e Padre spirituale del Comando di Avellino. Alla fine della funzione il Comandante Bellizzi ha colto l’occasione per salutare i presenti e di fare gli auguri a tutti per le prossime festività Pasquali.