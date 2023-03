Tutto pronto per la 44esima edizione

E’ tutto pronto per la 44esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano. La macchina organizzativa procede spedita per accogliere espositori provenienti da ogni parte d’Italia. L’expo torna nelle sue date storiche, dal 22 al 26 aprile 2023, nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato. Gli espositori sono già tutti pronti con le attrezzature, macchine e tanto altro del settore dell’agricoltura, agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni. Anche quest’anno non mancheranno eventi, novità ed ospiti speciali. La Pro Loco di Venticano, sotto la guida della giovane presidente Emanuela Ciarcia, sta lavorando speditamente per essere pronti ad accogliere le migliaia di visitatori. Nel salone fieristico di Venticano, dunque, fervono i preparativi, e c’è anche tanto fermento tra gli organizzatori.

“Quest’anno si parte con una marcia in più – ha dichiarato la presidente della Pro Loco Emanuela Ciarcia – consapevoli di una squadra di validi collaboratori che fanno parte dell’associazione, radicata da ben 45 anni sul territorio di Venticano.

Il consiglio di amministrazione della Pro Loco, infatti, con le elezioni, ha avvicinato sia volti nuovi che storici soci (Daniel Panella, Veronica dello Russo, Giovanni De Nunzio, Andrea Ziccardi, Carmine Iarrobino, Giovanni Nardone, Michele De Nisco, Giorgio Polito). Siamo fieri e soddisfatti – ha sottolineato Ciarcia – che per 42 mai una sola interruzione, fatta eccezione degli anni del Covid”. Ritorna, dopo il successo dello scorso anno, il Megusta, il padiglione dell’agroalimentare, con prodotti della terra, prodotti a Km0.

L’anno scorso siamo ripartiti con mille difficoltà, ma la voglia, la costanza e la perseveranza ci hanno sostenuti per il rilanciare questo attesissimo evento. Ecco perché quest’anno si parte con una marcia in più, ha concluso la presidente”.

La storia della fiera campionaria

Nasceva 44 anni fa come una fiera agricola, oggi si conferma essere l’evento multisettoriale più longevo della Campania, abbracciando diversi settori: agricoltura, agroalimentare, edilizia, commerciale, wedding, mobili, fiori, arredo per esterni.



Tutte le info possono essere trovate sulle pagine social Facebook e Instagram “Fiera Venticano” e sul sito www.prolocoventicano.com