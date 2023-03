Il presidente Buonopane: “Iniziativa per razionalizzare il lavoro e risparmiare”

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha approvato un proprio provvedimento per procedere alla Certificazione di qualità ISO:9001:2015 dell’Unità amministrativa Speciale per il P.N.R.R. ed investimenti e della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, al fine di poter espletare direttamente le attività di verifica sia su progetti dell’Ente, sia su quelli dei Comuni che vorranno aderire al servizio.

Il Codice degli appalti prevede che l’attività di verifica “è effettuata per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro dai soggetti che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; per i lavori fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità”.

“Riteniamo opportuno – evidenzia il presidente Buonopane – implementare un Sistema di Gestione per la Qualità presso il Settore 5 ‘Unità amministrativa Speciale per il P.N.R.R. ed investimenti’ e procedere alla sua Certificazione di qualità ISO:9001:2015, sia per perseguire la razionalizzazione ed ingegnerizzazione dei processi amministrativi, sia per un evidente risparmio in ordine alla spesa complessiva sostenuta dall’Ente per la verifica dei progetti, avvalendosi di tecnici esterni. La scelta – conclude il presidente Buonopane – rientra nell’ottica di garantire la separatezza delle funzioni, nell’espletamento delle attività di progettazione e di successiva verifica”.