Buonopane: "Un'iniziativa lodevole da parte del Consigliere Guerriero"

Questa mattina, nella Sala Grasso del Palazzo della Provincia di Avellino, si sono tenuti gli Stati Generali delle Aree Interne. Un evento promosso dal Consigliere comunale e provinciale di Avellino, Diego Guerriero, con lo scopo di promuovere e condividere esperienze e strategie per la crescita e il cambiamento delle arre interne dell’Irpinia: «Un’iniziativa lodevole da parte del Consigliere Guerriero, che coinvolge anche il Comune di Avellino, ma non solo» – ha dichiarato Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino - «E’ una modalità di confronto, un’animazione dal basso su temi importanti per le aree interne, come la sanità, lo spopolamento, il lavoro, la mobilità. E’ un metodo che già in passato è stato utilizzato, ma che oggi avviene in maniera più organizzata. Ci saranno contributi scientifici, ci saranno dei tavoli tecnico-tematici per giungere ad una conclusione» – ha continuato Buonopane.

Si tratta, dunque, di un progetto che mira a trovare delle soluzioni per risolvere efficacemente le problematiche che affliggono il nostro territorio provinciale, grazie anche all’aiuto di un team di esperti: «Per me questa è un enorme opportunità, che attraverso il territorio della Provincia di Avellino, tutti gli attori protagonisti delle vicende amministrative, potranno valutare le proposte che verranno fuori dal comitato tecnico-scientifico e immaginare delle soluzioni a delle problematiche che interessano le aree interne in particolare» – ha esordito il Consigliere comunale e provinciale di Avellino, Diego Guerriero - «I tavoli tecnici riguardano aree importanti quali la mobilità, la cultura , il turismo, la sanità, l’istruzione, lo spopolamento e il welfare. Tutti temi che inevitabilmente incidono in maniera negativa sulle nostre aree provinciali, ma anche sulla nostra città» – ha ribadito il Consigliere – «Questo confronto deve portare a produrre un documento politico-istituzionale, nel quale dovranno confluire una serie di soluzioni e proposte che verranno fuori dai tavoli tematici. Il comitato tecnico-scientifico è composto da professionalità non solo della nostra realtà territoriale, ma anche da quelle che provengono dal nord. Sulla base anche delle loro esperienze cerchiamo di dare delle soluzioni a queste difficoltà».

Sicuramente i fondi del PRNN saranno determinati per la buona riuscita di questa iniziativa, insieme alla collaborazione tra i vari Amministratori: «Speriamo di riuscire ad incidere anche su questo, perchè i fondi del PRNN sono probabilmente una delle ultime occasioni che il nostro territorio ha. Speriamo di non sprecarlo e che gli Amministratori siano pronti e diano proposte concrete rispetto a temi delicati che incidono sul nostro territorio provinciale» – ha concluso in merito Guerriero.

Presente all’evento, anche il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ha ringraziato il Consigliere per l’iniziativa proposta: «Ho ringraziato il consigliere Guerriero per questa intuizione e, finalmente, ci si torna a confrontare in questa Provincia dopo anni in cui le discussioni sul futuro di comune e provincia erano sparite dai radar» – ha continuato Festa - «Quando si tratta d’Irpinia, Comune e Provincia vanno di comune accordo per consentire all’Irpinia di avere uno sviluppo territoriale, turistico/culturale e anche una riorganizzazione dei servizi» – ha concluso il Sindaco.