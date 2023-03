Avellino – “Concerto di Primavera. Poesia Musica e Danza”

Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 17.30

Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 17.30, presso la Chiesa del Carmine di Avellino, si terrà il “Concerto di Primavera. Poesia Musica e Danza”, organizzato da Inner Wheel – Club di Avellino, per sottolineare l’importanza dell’unione tra le arti.

Il programma sarà così articolato:

Lettura di poesie delle socie prof.ssa Rosa Schettini e dott.ssa Amalia Leo

Saranno eseguite le musiche di:

- G. Gershwin: Three Preludes da “Songs”: Do It Again – Oh, Lady be good! – That certain feeling -’s Wonderful, Pianista Nicola Antonio Rega.

- E. Satie: “La Piege de Meduse, sept Pieces pour le Piano e G. Gershwin: da” Songs: Nobody but you I’ll build a Stairway to Paradise Somebody loves me That Man I love, Pianista Mattia Carmine Rega.

- J. Brahms: 16 Waltzes op.39 per pianoforte a quattro mani, Pianisti Mattia Carmine Rega e Nicola Antonio Rega.

- F. Liszt: Canzonetta del Salvator Rosa (da Années de Pèlerinage) E. Satie: da “Sporty et Divertissements: Choral Inappetissant. Le Yachting La Comédie Italienne Le Tango Le Traineau, Pianista Vincenzo Pio Pagliarulo.

- E. Satie: Gymnopedie n.1, Pianista Carmela Palumbo

Le composizioni di E. Satie verranno accompagnate dalle coreografie della ballerina – coreografa Arianna Oliva.

Ingresso libero.