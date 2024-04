Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

Nella serata di martedì 24 personale dipendente del commissariato di pubblica sicurezza di ariano irpino a tratto in arresto un quarantanovenne del luogo autore di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno dell’anziana madre convivente, settantaduenne. Durante l’ennesima lite sorta per futili motivi l’uomo ha giurato, umiliato, percorso e minacciato di morte la madre. La donna fortunatamente è riuscita a scappare di casa ed a chiedere aiuto chiamando il 113. L’immediato intervento dei poliziotti acconsentito di rassicurare la donna e di ricostruire l’accaduto. Emerso che in diverse occasioni il figlio l’aveva minacciata di morte dicendole che gli avrebbe tagliato la gola o che l’avrebbe buttata dal balcone. Diversa inoltre le umiliazioni subite come donna, come madre e come moglie allorquando il figlio le sputava addosso, le diceva di essere una poco di buono, offendendola con ingiuria e di ogni tipo e tacciandola di non essere stata né una buona madre né una brava moglie. La donna per amore del figlio solo nel mese di febbraio si era determinata a denunciarlo per mettere fine alle continue angherie di cui era vittima da tempo. L’uomo però venuto a conoscenza della denunzia, Anziché desistere dai sui deplorevoli comportamenti ha progressivamente intensificato la sua condotta illecita sino ad arrivare a mettergli le mani addosso ed a procurargli lesioni personali.tenuto conto della gravità della situazione, ricorrendo nelle condizioni, l’uomo è stato tratto in arresto in fragranza di reato ed associato presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida . L’arresto di seguito costituisce misura per cautelare applicata in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione ed il destinatario della stessa e persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a senten